В Томске ограничили движение по ул.Нахимова

Томский Обзор / Фото: 22 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

Сегодня утром, 22 октября, в Томске частично ограничили движение по одной полосе на ул.Нахимова на спуске к Коммунальному мосту, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение начало действовать с 9.00 и продлится до 24.00 26 октября. В это время здесь будет проводиться демонтаж эмблемы города Томска. На указанном участке улично-дорожной сети установлены временные дорожные знаки. Дорожные службы Томска и УГИБДД Томской области рекомендуют автомобилистам проявлять осторожность при движении на данном участке.

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