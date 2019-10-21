Один человек погиб, двое пострадали при столкновении двух иномарок на трассе Томск-Аэропорт

Томский Обзор / Фото: 22 октября 2019 // Фото: 70.мв.рф

Сегодня утром, 22 октября, в на трассе Томск-Аэропорт столкнулись встречные Hyundai Solaris и Ford Fiesta, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 6.56 на первом километре автодороги. В результате ДТП водитель и 2 пассажира автомобиля Ford доставлены в медучреждение. Водитель Hyundai скончался на месте.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются. Очевидцев ДТП просят обращаться по адресу: Иркутской тракт, 79, телефоны: 8(3822) 664422, 794-719.

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