«Точка кипения – Томск» победила в конкурсе «Прорыв года»

22 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Команда «Точки кипения — Томск» стала победителем в номинации «Прорыв года» среди пространств коллективной работы в регионах России. Победу присудили за самый быстрый рост экосистемы, проведение исследований взаимодействия сообщества и мероприятий для поддержания и развития форматов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В 2018 году в «Точке кипения — Томск» прошло 640 мероприятий, с начала 2019-го — уже 540. В них приняли участие более 35,5 тысячи человек — это более 10% от общего числа участников всей сети «Точек кипения» в регионах России. Количество пользователей пространства коллективной работы в Томске с момента открытия (в конце ноября 2017 года) выросло в 40 раз. В целом в «Точке кипения – Томск» работают представители более трех тысяч организаций региона.

«В 2018 году проводилось исследование взаимодействия участников сообщества «Точки кипения — Томск». Были найдены ряд закономерностей, которые станут основой для проектирования цифровых сервисов для пользователей «Точки кипения». Сегодня команда томского пространства коллективной работы проводит анализ работы сети «Точек кипения» в регионах России для выявления форматов, наиболее влияющих на появление новых предпринимательских проектов и социальных практик», — пояснила программный директор «Точки кипения — Томск» Лиана Кобзева.

Всего по результатам конкурса определены победители в восьми номинациях. Награждение пройдет 7 ноября на Баркемпе НТИ в Санкт-Петербурге.

«Точка кипения» — это развивающее пространство, удобное для совместной работы над проектами будущего. Любой желающий может организовать здесь независимое и бесплатное образовательное событие или принять в нем участие. При этом мероприятие должно соответствовать повестке Агентства стратегических инициатив и размещаться на платформе Leader-id.ru. Высокая плотность событий, вовлечение лидеров и талантов дают возможность участникам быстро тестировать прорывные идеи, собирать проектные команды, находить единомышленников и учиться.

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