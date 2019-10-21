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Трое томичей заработали 67 млн рублей, организовав нелегальный банк

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В суд направлено уголовное дело в отношении троих томичей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и и «обналичивании» денежных средств, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Подозреваемые организовали нелегальный банк и оказывали услуги по «обналичиванию» денежных средств юридических и физических лиц, через банковские операции. Таким образом злоумышленники заработали более 67 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ – незаконная банковская деятельность и ч.2 ст.173.1 УК РФ – образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Следователи опросили более 50 свидетелей и провели 15 бухгалтерских судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 71 том, без учёта вещественных доказательств. После утверждения обвинительного заключения прокурором, уголовное дело передано для рассмотрения в федеральный суд. Теперь подозреваемым грозит до 7 лет колонии.

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