Томичей приглашают обсудить общественные пространства, которые будут благоустраивать в следующем году

Томский Обзор / Фото: 21 октября 2019 // Фото: Владимир Дударев

В среду, 23 октября, в Томске Клуб активных горожан проведет обсуждение общественных пространств, которые будут благоустроены в следующем году, сообщают организаторы.

Мероприятия пройдет в Сибирском филиале Государственного Центра современного искусства (пер.Нахановича, 3а). В обсуждении проектов примет участие заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Наталья Цветкова. Она расскажет, какие территории попадут в список для рейтингового голосования среди томичей и поделится планами мэрии по реконструкции этих территорий.

«Пока дизайн-проекты большинства общественных пространств еще не готовы и у горожан есть возможность повлиять на то, что и как будет благоустраиваться в городе. После представления проектов — открытая дискуссия в формате table talks и обмена мнениями», — говорится в сообщении.

Встреча начнется в 18.30.

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