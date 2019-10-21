Томичей приглашают на предпремьерный показ «Арахисового сокола»

21 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Во вторник, 22 октября, в томском «Киномаксе» (ул. Розы Люксембург, 73) состоится премьерный показ фильма о мечтах и дружбе, обладателя приза зрительских симпатий кинофестиваля SXSW South by Southwest «Арахисовый сокол».

Большое путешествие начинается с шага, а легендарное — с полета. Вылетев в окно, герой очутился в мире, где чего-то не хватало. Его новому другу — крупной суммы денег. Паре головорезов — головы друга. Молодой медсестре — любви. А ему — путешествий на плоту, погонь, пылающих костров и немного арахисового масла.

В ролях Шайа ЛаБаф («Ярость», «Самый пьяный округ в мире», «Трансформеры»), Дакота Джонсон («50 оттенков серого», «Суспирия»), Зак Готтзаген, Джон Хоукс («Три биллборда на границе», «Эверест»), Брюс Дерн («Небраска», «Монстр»), Томас Хейден Черч («Мы купили зоопарк»), Джон Бернтал («Ярость», «Ветреная река»), Yelawolf и др.

Показ состоится 22 октября в зеленом зале «Киномакса» в 19.00. Приобрести билеты можно здесь.

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