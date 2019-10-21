Томская область за девять месяцев сократила ввод жилья на треть

21 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Ввод жилья в Томской области по итогам девяти месяцев 2019 года составил 217,1 тыс. кв. метров, что на 30,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на департамент архитектуры и строительства региона.

«Основной объем вводимого жилья ежегодно приходится на третий и четвертый кварталы года. Данная тенденция связана с тем, что строительство, начатое в конце предыдущего и начале текущего года, завершается именно к этому периоду. В целом анализ ситуации в жилищном строительстве позволяет сделать вывод, что предпосылки для дальнейшего роста объемов жилищного строительства в Томской области есть», — сообщили в департаменте.

Наибольшие показатели по вводу жилья за девять месяцев текущего года представили город Томск (83,8 тыс. кв. м), Томский район (79,4 тыс. кв. м), город Северск (20,2 тыс. кв. м) и Колпашевский район (4,1 тыс. кв. м).

В том числе было введено 105,2 тыс. кв. м индивидуального жилья, что на 19,2% меньше, чем в январе–сентябре 2018 года.

При этом в Томске было введено 83,3 тыс. кв. метров, в том числе 21,4 тыс. кв. метров в индивидуальных жилых домах.

Как сообщалось, ранее власти региона отмечали негативные последствия изменений закона о дольщиках: томские строительные компании не принимают активного участия в работе в рамках обновленного закона о долевом строительстве. В первом полугодии 2019 года на территории всего региона было введено 96,1 тыс. кв. метров жилья, что в 2,5 раза меньше, чем за шесть месяцев 2018 года. В августе текущего года власти прогнозировали невыполнение в 2019 году плана по вводу жилья — предполагалось ввести не менее 531 тыс. кв. метров.

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