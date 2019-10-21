Встреча «Томи» и «СКА-Харабовск» закончилась ничьей

Томский Обзор / Фото: 21 октября 2019 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 19 октября, в Хабаровске прошел матч 18 тура Первенства России по футболу в рамках которого местный «СКА-Хабаровск» принимал ФК «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

Счет на 6 минуте матча открыл Илья Кузьмичев. Томичи сравняли счет на 28 минуте — Максим Казанков подхватил мяч в центре поля, дошёл до штрафной и с линии пробил точно в дальний угол. Матч закончился со счетом 1:1.

По итогам 18 туров «Томь» находится на 9 строчке турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч томская команда проведет 23 октября на домашнем поле, где встретится с саранской «Мордовией».

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