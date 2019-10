В Томске открылась выставка необычных фотокниг из Литвы

Томский Обзор / Фото: 18 октября 2019 // Фото: Tsu.ru

В Томске в сибирском филиале выставочного центра «РОСИЗО» открылась выставка литовских фотокниг, которая представляет классическую и современную школу фотографии Литвы.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, в экспозиции собрано около 40 изданий, среди которых трёхтомная историческая антология, посвящённая литовскому фотоискусству, ретроспективные альбомы известнейших фотографов Литвы, коллективные сборники и монографии авторов разных поколений, каталоги выставок и конкурсов, отмеченные престижными издательскими премиями, а также довольно необычные издания, оформленные талантливыми молодыми дизайнерами.

Организаторы выставки – Центр европейской фотографии и Высшая школа журналистики ТГУ при поддержке Литовского института культуры.

Литовская школа фотографии, её возникновение и становление – это один из интереснейших этапов в развитии мирового фотоискусства. «Фотографическая республика» — так в советскую эпоху в арт-среде называли Литву. Расцвет художественной и документальной фотографии там начался в конце 1960-х годов, во многом благодаря Антанасу Суткусу, который сейчас является классиком мировой фотографии, а в советское время считался одним из самых неформальных фотохудожников. Суткус создал Союз фотохудожников Литвы и объединил вокруг себя немало ярких молодых фотографов. Представители литовской школы заметно выделялись на общем фоне советской фотографии. Они были смелыми, даже дерзкими, они не так сильно были ограничены цензурой, как многие другие советские фотомастера, они много экспериментировали с изображениями и с обработкой фотографий, и они были очень внимательны к обыкновенному человеку, к его эмоциям и чувствам. Всё это вместе взятое сделало литовскую школу фотографии уникальным явлением.

На выставке в Томске можно увидеть авторские альбомы Антанаса Суткуса и других фотографов, которые получили европейскую известность, их работы выставлены в крупнейших музеях и галереях мира. Это Ромуальдас Пожерскис, Александрас Мацияускас, Ромуальдас Ракаускас, Йонас Кальвялис и другие. Великолепно оформленные, роскошные книги дают полное представление о том, что такое классика литовской фотографии и почему её так ценят во всём мире. Но выставка интересна ещё и тем, что показывает разнообразие форматов, в которых выпускаются сейчас фотокниги. Все представленные на ней издания появились в последние десять лет и отражают современные тенденции.

Рядом с классическими монографиями можно увидеть довольно необычные альбомы и каталоги, в которых дизайнеры-оформители экспериментировали с расположением и размерами изображений, с величиной и внешним видом страниц. Некоторые из этих работ получили престижные издательские премии. Например, книга «Photographs for Documents» («Фото на документы») Витаутаса В. Станиониса отмечена наградой The Best German Book Design во Франкфурте и премией Aperture Foundation PhotoBook Award в Париже.

Выставка будет работать до 25 ноября в галерее сибирского филиала «РОСИЗО» (пер. Нахановича, 3а). Время работы c 11.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00), вход бесплатный.

