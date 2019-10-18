Жители Стрежевого и трех районов Томской области выберут места для благоустройства онлайн

Томский Обзор / Фото: 18 октября 2019 // Фото: Владимир Дударев

Жители Стрежевого, Колпашевского, Кожевниковского и Асиновского районов могут принять участие в рейтинговом голосовании за выбор объектов, которые будут благоустроены в 2020 году, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В этом году мы предлагаем жителям Томской области выбрать объекты для благоустройства раньше, чем обычно — в текущем благоустроительном сезоне, — сообщила заместитель начальника департамента архитектуры и строительства Томской области Екатерина Шумкина. — Это позволит более качественно проработать дизайн-проекты, пройти все необходимые экспертизы, а значит, раньше приступить к строительным работам в 2020 году».

В 2019 году объекты для благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды» 2020 года выберут жители семи муниципальных образований: Томска, Северска, Стрежевого, а также Асиновского, Колпашевского, Кожевниковского и Томского районов.

Первым общественное обсуждение объектов благоустройства завершили северчане, рейтинговое голосование здесь завершится сегодня, 18 октября. В остальных муниципалитетах – до 1 ноября 2019 года.

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