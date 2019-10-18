Томских предпринимателей приглашают на Startap-шоу с призовым фондом в 5 млн рублей
Томских предпринимателей приглашают побороться за 5 млн рублей в Startup-шоу «Мой бизнес», сообщает региональный инновационный портал.
10 бизнесменов в течение месяца под присмотром наставников будут развивать свой проект. В каждом из 9 выпусков предпринимателей ожидают различные испытания.
Участники посетят лучшие инновационные российские компании, где будут перенимать опыт и выполнять тематические задания. По результатам каждого испытания, один из участников будет покидать бизнес-соревнование.
Отбор участников пройдет с 14 по 22 октября в несколько этапов, среди которых анкетирование и видео-презентация. Съемки шоу состоятся с 26 октября по 30 ноября в Москве и будут транслироваться в интернете.
При отборе оценивается перспективность бизнес-идеи, опыт в наличие опыта в бизнесе от 1 года и гражданство РФ.
Подать заявку на участие можно здесь.