Томских предпринимателей приглашают на Startap-шоу с призовым фондом в 5 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 18 октября 2019 // Фото: Inotomsk.ru

Томских предпринимателей приглашают побороться за 5 млн рублей в Startup-шоу «Мой бизнес», сообщает региональный инновационный портал.

10 бизнесменов в течение месяца под присмотром наставников будут развивать свой проект. В каждом из 9 выпусков предпринимателей ожидают различные испытания.

Участники посетят лучшие инновационные российские компании, где будут перенимать опыт и выполнять тематические задания. По результатам каждого испытания, один из участников будет покидать бизнес-соревнование.

Отбор участников пройдет с 14 по 22 октября в несколько этапов, среди которых анкетирование и видео-презентация. Съемки шоу состоятся с 26 октября по 30 ноября в Москве и будут транслироваться в интернете.

При отборе оценивается перспективность бизнес-идеи, опыт в наличие опыта в бизнесе от 1 года и гражданство РФ.

Подать заявку на участие можно здесь.

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