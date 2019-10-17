В Томской области задержали мужчину с 17 кг марихуаны

Томский Обзор / Фото: 18 октября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

В Парабельском районе полицейские задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении крупной партии наркотических средств, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель приобрел более 17 кг марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Теперь мужчине грозит до 10 лет колонии.

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