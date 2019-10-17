Завтра томичи смогут попробовать сырные конфеты, варенье на березовом соке и напитки из дикоросов

17 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Евгения Швецова

Завтра, 18 октября, в Томске во во Дворце зрелищ и спорта (ул. Красноармейская, 126) откроется XXI Межрегиональная выставка-ярмарка «Золотая осень. Урожай – 2019».



Как сообщает пресс-служба обладминистрации, выставка соберет 200 экспонентов из Томской области и соседних регионов, среди которых предприятия пищевой промышленности, сельхозпредприятия, производители и поставщики сельхозтехники и оборудования, муниципалитеты, вузы и техникумы.

В течение двух дней, 18-19 октября, томичам презентуют лучшие достижения сельского хозяйства и «пищевки», а также огромный ассортимент продуктов, включая оригинальные деликатесы — сырные конфеты и чаговое варенье.

Каждый из районов Томской области постарается удивить посетителей выставки. Так, Верхнекетский район привезет продукцию из дикоросов: от замороженной морошки до сушеных грибов. Изюминкой этого года станут варенье без сахара на березовом соке и напитки из гриба чаги.

Кожевниковцы презентуют мясную и молочную продукцию (в том числе, сыры из козьего сыра) и хлеб, приготовленный на опаре. На стенде район разместит оригинальные украшения из соломы, дерево из пшеницы, макет мельницы, украшенный съедобной выпечкой.

Изделиями декоративно-прикладного искусства будет отличаться экспозиция Чаинского района: здесь можно будет приобрести кукол ручной работы. Необычное оформление выставочного стенда — экспозицию из осенних листьев и грибов — планируют молчановцы.

Асиновский, Кривошеинский, Томский, Зырянский, Первомайский, Шегарский районы представят молочную продукцию, сыры, мясо, копчености, полуфабрикаты, мед, хлебобулочные изделия. Особенностью экспозиции Шегарского района станет свежая клубника.

Кроме того, на выставке-ярмарке «Золотая осень. Урожай-2019» запланирована разнообразная развлекательная программа для взрослых и детей — конкурсы, мастер-классы, дегустации, спектакли Театра куклы и актера «Скоморох».

На площади перед Дворцом зрелищ и спорта традиционно развернется выставка сельхозтехники, где будет представлено 27 машин: трактора, зерноуборочные комбайны, почвообрабатывающая техника, телескопические погрузчики, мини-погрузчики, поливальная машина, опрыскиватель растений.

Возле каждого экспоната будет работать представитель компании, которому можно будет все интересующие вопросы, а также посидеть в кабине, сделать памятные фотографии.

Открытие выставки в 11.00.

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