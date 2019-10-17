Капитальный ремонт исторического дома на Фрунзе, 32а завершен в Томске

Накануне, 16 октября, городская комиссия установила льготную арендную плату в размере 1 рубль в год сроком на 49 лет в отношении отремонтированного деревянного дома по адресу: пр. Фрунзе, 32а, сообщает пресс-служба мэрии.

Двухэтажный деревянный дом с цокольным полуэтажом на проспекте Фрунзе, 32а в дореволюционное время был общественным заведением, в нем находилась кондитерская и зубоврачебный кабинет. В 2010 году он был признан аварийным, в марте 2016 года в нем случился пожар, а в сентябре, по результатам аукциона, дом был передан в долгосрочную аренду арендатору Алексею Дубову (директор ООО «Универсал»). С 2017 по 2018 годы была разработана проектно-сметная документация и произведен ремонт здания.

Дом не является памятником архитектуры, но представляет историческую ценность, как объект фоновой застройки. Он стал третьим по счету в Томске, получившим муниципальную льготу в полном объеме.

Напомним, в декабре 2018 года первым объектом, получившим льготу, стал дом по адресу ул. Пушкина. 5, а вторым – дом на пр. Кирова, 27а. Сейчас в здании по пр. Фрунзе, 32а размещены офисные помещения, которые находятся в пользовании арендатора, но в перспективе он рассматривает возможность сдачи всего здания целиком в субаренду.

Также в пресс-службе отмечают, что в высокой степени готовности для получения льготной арендой платы находятся дома по адресам: Пушкина, 24 и Октябрьская, 30. На Пушкина, 24 полностью выполнена внешняя отделка здания, ведутся внутренние работы. В доме на ул. Октябрьская, 30 завершается внешняя реставрация. Продолжаются ремонтные работы в доме по ул. Савиных, 10а, ул. Кривая, 8, ул. Беленца, 4а, ул. Тверская, 66а и других, по большинству объектов ведется подготовка проектной документации.

Проект «Аренда за рубль» инициирован мэром Томска Иваном Кляйном и действует с сентября 2016 года. По этому проекту инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить здание в аренду на 49 лет по льготной цене.

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