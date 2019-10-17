В Томске задержали членов ОПГ, заработавшей более 20 млн рублей на продаже наркотиков через интернет

Томский Обзор / Фото: 17 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

В Томской области сотрудники УФСБ пресекли деятельность межэтнической организованной преступной группы, продававшей наркотики через региональный интернет-магазин.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, преступный доход членов ОПГ за время существования магазина составил более 20 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…». Членам преступной группы грозит до 20 лет колонии.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов.

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