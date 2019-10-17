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Томский перевозчик оштрафован за почти двукратное превышение нормы перевозки пассажиров на теплоходе

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Томская транспортная прокуратура выявила нарушение при перевозке пассажиров на судне «Надежда-2», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Индивидуальный предприниматель во время прогулочного рейса перевез пассажиров на судне с практически двукратным превышением нормы максимальной пассажировместимости: вместо 44 пассажиров, разрешенных к перевозке лицензией и документами на судно, фактически было перевезено не менее 70 человек», — говорится в пресс-релизе.

Перевозчика оштрафовали на 5 тыс. рублей по ч.3 ст.14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией) и ч.1 ст.11.8 КоАП РФ (управление судном с нарушением норм пассажировместимости).

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