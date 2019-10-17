В Томске восстановят озеро в Городском саду

Осенью 2019 года на территории Городского сада начались работы по благоустройству береговой линии озера. Комплекс работ по благоустройству озера поможет восстановить естественную красоту водоема.

Как сообщает пресс-служба мэрии, берега озера уже очистили от сорняков, ведутся работы по укреплению берегов. Следующим летом возле озера в Городском саду появятся уютная беседка для отдыха, деревянная терраса возле береговой линии и дополнительные конструкции с посадочными местами.

В пресс-службе также отмечают, что ранее на территории Советского района было благоустроено озеро по ул.Сибирская, 104/7, на котором обитают утки. Работы на прилегающей территории озера в 2019 году проведены в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Вокруг водоема проложены дорожка из плитки, сделан металлический мостик и ограждение, установлены садовые диваны и урны, запланировано озеленение. Озеро также очистили от зарослей камышей, грязи и мусора.

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