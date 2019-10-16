ТГУ вошел в десятку сильнейших вузов Восточной Европы и Центральной Азии по рейтингу QS

16 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Национальный исследовательский Томский государственный университет занял восьмое место в рейтинге «QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия», улучшив прошлогодние позиции на пять пунктов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В свою очередь ТПУ также улучшил свои позиции на пять строчек, заняв в этом году вуз занимает 30 позицию.

ТГУ и ТПУ лидируют в рейтинге по количеству иностранных студентов, занимая среди российских вузов первую и вторую строчку соответственно. Томский государственный университет также улучшил показатели по параметрам «Репутация среди работодателей» и «Академическая репутация», которые имеют большое значение в формировании всех рейтингов QS — от общемировых до предметных.

В рейтинг QS включены 350 университетов Европы и Азии. Они оценивались по 10 критериям: академическая репутация, репутация среди работодателей, преподавателей и студентов, количество публикаций на одного сотрудника, международные научные связи, влияние университета в интернете, доля сотрудников со степенью PhD, цитирование, доля иностранных сотрудников и студентов. Каждый критерий вносит определенный вклад в общую оценку университета.

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