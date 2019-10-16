Томским фотографам расскажут, как попасть в крутое СМИ

16 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Легендарный фоторедактор Андрей Поликанов, визуальный директор информационного портала «Такие Дела», 19 октября возвращается в Томск. Спустя десть лет он встретится с молодыми фотографами в Высшей школе журналистики Томского госуниверситета (пр. Ленина, 66, ауд. 203), сообщают организаторы.



‪Главной темой лекций будут «Современные СМИ, фотография и фотографы». Это позиционирование фотографа в медиа, отношения фотографа и фото службы, а также продвижение фотографических проектов и темы, интересующие СМИ.‬

Начало встречи в 14.00, вход свободный.

‪Также Андрей Поликанов выступит в качестве куратора проекта «Томск. Карта историй». На занятиях он выберет группу фотографов участников проекта, представивших на его взгляд лучшие портфолио и фотопроекты.‬ Проект «Томск. Карта историй» посвящён истории деревянных зданий в Томске, их жителям, обычаям и традициям. Фотографы и журналисты, которые принимают в нем участие, в течение целого года собирают уникальные рассказы об исторических домах и их обитателях.

Организаторы проекта предполагают создание специального сайта, на котором будут размещены фото, видеоматериалы, а также тексты для публичного знакомства с «Картой историй». Всего в течение года проект соберет 60 историй о жителях деревянных домов Томска.

Проект «Томск. Карта историй» реализуется томской Академий Фотографии про поддержке Фонда Президентских грантов. Подробнее о проекте можно узнать в Instagram.

Тэги/темы: