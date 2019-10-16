В следующем году в ТГУ индонезийских студентов начнут обучать добыче нефти и газа

В 2020/2021 учебном году преподаватели геолого-географического факультета Томского госуниверситета приступят к обучению индонезийских студентов, которые впоследствии будут осваивать новые месторождения полезных ископаемых, сообщает пресс-служба вуза.

«Провинция Молукко, в которой находится партнер ТГУ — Университет Паттимура, интересна тем, что недавно там было открыто самое большое в регионе месторождение нефти, которое находится в море. Помимо этих ресурсов на островах есть месторождения твердых полезных ископаемых — никель, золото, серебро, молибден и др. Проблема заключается в том, что имея богатые природные ресурсы, страна не может их освоить из-за низкого уровня развития геологии. Руководство страны поставило Университету Паттимура задачу подготовки кадров, необходимых для развития добывающей промышленности», — рассказывает декан ГГФ Платон Тишин.



На открывающемся горно-геологическом факультете планируется реализация программ по геологии, геофизики, нефтяному делу, нефтехимии и горному делу. Их запуску будет способствовать ГГФ ТГУ, который на протяжении многих десятков лет готовит высококлассных специалистов по данным направлениям. Наряду с обучением молодежи есть необходимость в повышении квалификации уже работающих специалистов, в развитии образовательной структуры и научном взаимодействии.

«В ходе визита мы договорились о том, что магистранты и аспиранты будут приезжать на обучение в ТГУ. На подготовительном факультете для тех, у кого основными предметами были физика и химия, будут организованы выравнивающие курсы по русскому языку и геологии. Помимо этого наши преподаватели будут читать лекции на базе Университета Паттимура, а также оказывать консультационную помощь индонезийским коллегам, помогать им с методическим сопровождением образовательного процесса», — говорит Платон Тишин.

Для ТГУ интерес в сотрудничестве с Индонезией помимо экспорта образования заключается и в проведении исследований на территории этого островного государства. В стране больших коралловых рифов можно комплексно изучать процесс формирования карбонатных пластов. Это важно с точки зрения понимания строения коллекторов, в которых содержатся залежи нефти и газа. Наряду с этим Индонезия очень интересна для специалистов, занимающихся изучением тектонических процессов, поскольку страна располагается на стыке трех литосферных плит. Для проведения исследований в этой зоне может быть организована научная станция ТГУ.

Добавим, что экспорт образования является одним из приоритетов национального проекта «Образование» и входит в число первостепенных задач, стоящих перед НОЦ мирового уровня, который администрация ТО формирует при участии университетов и академических институтов Томска.

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