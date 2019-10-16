Оператор проекта ГОКа «Ильменит» в Томской области начал работы на промплощадке

16 октября 2019 / Томский Обзор

АО «Туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит» (инвесторы — британский фонд Izurium Capital и госкорпорация «Ростех») приступило к подготовительным работам на промплощадке под строительство ГОКа на базе Туганского циркон-ильменитового месторождения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора региона Юрия Гурдина.

«Силами подрядных строительных организаций выполняются подготовительные работы — вырубка лесных насаждений, раскорчевка пней, вертикальная планировка — на территории железнодорожного транспортно-логистического терминала, капитальный ремонт в существующих производственных цехах обогатительной фабрики и строительство вспомогательных цехов», — сказал Гурдин.

Кроме того, на промплощадке обогатительной фабрики (опытно-промышленное производство мощностью 125 тыс. тонн минеральных песков в год) начато строительство вспомогательных цехов — ремонтно-механических мастерских (РММ) и склада строительных материалов. Так, смонтирован металлический каркас здания РММ, начато возведение стен и кровли. На складе строительных материалов закончены работы нулевого цикла, ведется подготовка к монтажу металлических конструкций каркаса. Начаты работы нулевого цикла под административно-бытовой корпус.

Сам проект первой очереди комбината сдан в Главгосэкспертизу. Эту инстанцию уже прошел проект железнодорожного транспортно-логистического терминала для отгрузки продукции ГОКа.

Ранее сообщалось, что британский фонд и госкорпорация планируют вложить в строительство ГОКа 9 млрд рублей. АО «Туганский ГОК «Ильменит» заложило в ВТБ здания, теплосети и оборудование до октября 2026 года. АО намерено реализовать проект в два этапа: мощность первой очереди, которую планируется запустить в четвертом квартале 2020 года, составит 575 тыс. тонн в год по сырью, полная мощность предприятия — 2,3 млн тонн в год.

Впервые о проекте было заявлено в 2013 году, тогда АО планировало построить комбинат мощностью по производству 33,5 тыс. тонн циркониевого концентрата, 73,1 тыс. тонн ильменитового концентрата, 13,3 тыс. тонн рутил-лейкоксенового концентрата и 960 тыс. тонн кварцевых песков в год. Затем сроки неоднократно переносились, а стоимость проекта росла, в 2015 году информация о проекте перестала обновляться, менеджмент не комментировал ход работ по проекту.

АО «Туганский ГОК «Ильменит» зарегистрировано в 2002 году, владеет лицензией на разработку Туганского циркон-ильменитового месторождения. В уставном капитале 90,01% принадлежат кипрской Arfay Enterprises Ltd.

Фонд Izurium Capital основан в 2009 году, штаб-квартира расположена в Лондоне. В материалах на сайте Izurium Capital сообщалось, что весной 2013 года фонд приобрел контрольный пакет акций в компании по разработке Туганского циркон-ильменитового месторождения в Томской области.

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