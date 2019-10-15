За прошедшие сутки в Томской области потушили три лесных пожара

15 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Возгорания ликвидированы в лесах Кожевниковского, Асиновского и Томского районах. Их общая площадь составила 24,6 гектара.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, восемь пожаров продолжают действовать. Один из них — в Корниловском лесничестве — локализован, еще семь возгораний действует на общей площади 30,7 гектара в Асиновском, Верхнекетском, Томском, Тимирязевском и Шегарском лесничествах.



«Лесопожарная обстановка на территории Томской области находится под контролем, сил и средств пожаротушения достаточно, — сообщил руководитель региональной диспетчерской службы Александр Самарцев. — Увеличение лесных пожаров связано с сухой погодой и переходом огня в лесной фонд с земель других категорий, где ведется сжигание сухой травы».



Сегодня, 15 октября, в лесах Томской области по условиям погоды сохраняется высокая пожарная опасность — 3,6 балла из 5.



«На территории лесничеств мы продолжаем ежедневное патрулирование, — подчеркнул Александр Самарцев. — И настоятельно призываем жителей соблюдать правила пожарной безопасности — не поджигать сухую траву, не разводите костры в неположенных местах и не бросать горящие спички и окурки, в том числе из окон транспортных средств».

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