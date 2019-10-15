В Томске пройдет спецпоказ драмы «Джуди» с Рене Зеллвегер в главной роли

15 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В томском «Киномаксе» (ул. Розы Люксембург, 73) 17 октября состоится специальный показ музыкальной драмы «Джуди» с Рене Зеллвегер в главной роли.

В мероприятии примет участие кандидат искусствоведения, член гильдии киноведов и кинокритиков России, доцент кафедры Отечественной истории и культурологии ТГПУ Ада Бернатоните.

Зрители увидят музыкально-драматический байопик о последнем турне звезды Золотого века американского кино. В фильме прозвучат лучшие песни актрисы.

Джуди Гарленд, истощенная славой, съемками, мужчинами и романами, приезжает в Лондон, чтобы провести серию концертов и выступить в Палладиуме со своей 18-летней дочерью, Лайзой Миннелли. Она флиртует с музыкантами, очаровывает фанатов, ругается с руководством театра, не подозревая, что этот тур станет последним…

Джуди Гарлэнд — одна из самых известных актрис золотого века Голливуда, прославившаяся благодаря роли девочки Дороти в «Волшебнике страны Оз». За свою продолжительную карьеру Гарлэнд стала лауреатом множества разных наград, включая «Золотой глобус», «Грэмми» и «Тони». Актриса дважды номинировалась на премию «Оскар».

Партнерами Рене Зеллвегер стали легенда ирландского кино Майкл Гэмбон, известный ролями в фильмах «Сонная Лощина», «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Повар, вор, его жена и её любовник» и британец Руфус Сьюэлл, которого зрители знают по большим ролям в хитах «Иллюзионист», «История рыцаря», «Темный город», «Тристан и Изольда».

Сеанс пройдет в зале №3 в 19.00. Билеты можно приобрести здесь.

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