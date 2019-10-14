В Стрежевом задержали подозреваемую в организации занятия проституцией

Томский Обзор / Фото: 15 октября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Стрежевские полицейские задержали подозреваемую в организации занятия проституцией, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, ранее не судимая 50-летняя женщина, с 2017 года организовала занятие проституцией другими лицами, а также притон на ул.Снежой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.241 УК РФ (организация занятия проституцией). Теперь женщине грозит до пяти лет колонии.

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