Томск заволокло дымкой из-за сжигания листвы — синоптик

15 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Массовое сжигание населением опавшей листвы стало причиной появления дымки в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника отдела метеорологии томского гидрометеоцентра Светлану Рюхтину.

«Люди сжигают листву, и при установившейся сухой и безветренной погоде мы наблюдаем дымку», — сказала Рюхтина.

Она подчеркнула, что пожаров в лесах региона, которые могли бы стать причиной дымки, нет.

По ее словам, синоптики в ближайшее время ожидают усиление ветра, который улучшит ситуацию с воздухом в городе.

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