Томск заволокло дымкой из-за сжигания листвы — синоптик
15 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор
Массовое сжигание населением опавшей листвы стало причиной появления дымки в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника отдела метеорологии томского гидрометеоцентра Светлану Рюхтину.
«Люди сжигают листву, и при установившейся сухой и безветренной погоде мы наблюдаем дымку», — сказала Рюхтина.
Она подчеркнула, что пожаров в лесах региона, которые могли бы стать причиной дымки, нет.
По ее словам, синоптики в ближайшее время ожидают усиление ветра, который улучшит ситуацию с воздухом в городе.
Тэги/темы: