Обвиняемый в серии изнасилований в Стрежевом заключен под стражу

14 октября 2019 / Томский Обзор

Мужчина, обвиняемый в совершении серии особо тяжких преступлений на протяжении 15 лет, заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Задержанному 60-летнему жителю Стрежевого предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.«в» ч.2 ст.131 УК РФ (в ред. от 26.07.2004), п.«б» ч.2 ст.131 УК РФ (два эпизода), п.«б» ч.2 ст.132 УК РФ (два эпизода). По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, обвиняемого в серии преступлений против половой свободы совместными усилиями задержали следователи и оперативники УМВД и УФСБ. По данным следствия, злоумышленник совершал преступления с 2004 по 2017 года. В результате исследования вещественных доказательств с применением современных криминалистических средств и методик при производстве дополнительной генотипоскопической экспертизы был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность подозреваемого. Впоследствии он был опознан одной из потерпевших.

В настоящее время по делу проводится работа, направленная на закрепление доказательственной базы.

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