Завтра жители части домов по 16 улицам Томска останутся без воды

14 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Завтра днем, 15 октября, в Томске ожидается отключение холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение связано с проведением аварийных работ на водопроводных сетях, которые будет проводить «Томскводоканал» с 14.00 15 октября до 5.00 16 октября. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Алтайская — от №2 до №18 (по четной стороне), от №3 до №37 (по нечетной стороне);

пер. Аптекарский;

пер. Батенькова;

ул. Заливная;

пер. Комсомольский;

пер. Кононова;

пер. Пионерский;

ул. Красноармейская, 1, 3, 5, 9, 11а, 6, 12а;

пер. Красноармейский, 5, 2, 4, 6;

ул. Крылова, 4/1, 6/2;

пл. Ленина, 12а;

пр. Ленина, 107, 109, 111, 111/1, 80, 80а;

ул. Набережная реки Ушайки, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18в, 24;

ул. Петропавловская — от №6 до №32 (по четной стороне), от №3а до №25(по нечетной стороне);

ул. Рузского, 2;

ул. Сибирская, 1/1, 9/1, 2, 2а, 2б.

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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