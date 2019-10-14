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Завтра жители части домов по 16 улицам Томска останутся без воды

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Завтра днем, 15 октября, в Томске ожидается отключение холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение связано с проведением аварийных работ на водопроводных сетях, которые будет проводить «Томскводоканал» с 14.00 15 октября до 5.00 16 октября. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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