В выходные в Томской области ликвидировали семь лесных пожаров, еще три - действуют

14 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

За выходные дни в Томской области ликвидировано семь лесных пожаров в Шегарском, Асиновском, Кожевниковском, Тегульдетском и Томском районах. Их общая площадь составила 84,26 гектара.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, причина возгораний — нарушение правил пожарной безопасности местным населением. Сейчас в регионе продолжают действовать три лесных пожара на площади 2,05 гектара в Асиновском, Тимирязевском и Шегарском лесничествах. На их ликвидации задействованы семь работников пожарно-химической службы, трактор и пожарная машина.

В лесах Томской области по условиям погоды установилась высокая пожарная опасность — 3,6 балла из 5.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру «Прямой линии лесной охраны» — 8 800 100 9400 (звонок бесплатный). Также можно воспользоваться мобильным приложением «Береги лес» (доступно в сервисах Google play, App Store, Windows Store и действует на всей территории страны).

Всего с начала года в Томской области ликвидирован 201 лесной пожар на общей площади 1992,31 гектаров при средней площади одного возгорания 9,91 гектаров. Большая часть из них произошла в Верхнекетском (48 лесных пожара), Томском (41), и Асиновском (27) районах.

В течение первых суток был ликвидирован 181 лесной пожар, что составляет 90%. 177 ликвидированных пожаров тушились в наземной зоне применения сил и средств, 22 – в авиационной зоне применения сил и средств и 2 – в зоне контроля.

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