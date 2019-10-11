В Томске ограбили ювелирный магазин

Томский Обзор / Фото: 14 октября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

В Томске произошло ограбление ювелирного павильона, расположенного в торговом центре на Иркутском тракте, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, двое злоумышленников молотком разбили стекло витрины, похитили ювелирные изделия и скрылись с места происшествия. Сотрудники экипажа ДПС старший лейтенант полиции Сергей Кухаренко и лейтенант полиции Анвар Измайлов заметили ВАЗ-2110, на котором, предположительно, пытались скрыться грабители.

Полицейские отправились в погоню. В результате преследования автомобиль остановлен в лесополосе «Солнечная роща». Один из подозреваемых задержан и передан в отдел полиции. Им оказался ранее не судимый 18-летний житель Томска. Причиненный ущерб составил около 500 тысяч рублей. Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж). Злоумышленникам грозит до пяти лет колонии.

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