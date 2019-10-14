В Томской области за долги арестовали магазин

14 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Судебные приставы наложили арест на помещение магазина, владелец которого задолжал по кредиту почти 3 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Индивидуальный предприниматель имеет магазин по продаже садово-огородной техники и складские помещения в подвале административного здания. Поскольку денежных средств, достаточных для погашения долга, у должника нет, приставы арестовали помещение магазина площадью более 100 кв.метров.

Недвижимость предварительно оценена в сумму 1,2 млн. рублей. После оценки имущества специалистом будет установлена начальная продажная стоимость объекта, который направят на реализацию в счет погашения долга.

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