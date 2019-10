Завтра в Томске откроется первая профессиональная арена для киберспорта

Томский Обзор / Фото: 11 октября 2019 // Фото: Владимир Дударев

В субботу, 12 октября, в Томске откроется первая городская площадка для занятий киберспортом. Она будет располагаться на втором этаже здания по ул.Красноармейской, 128, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В рамках открытия состоится дружеская встреча между командами Томской области и Республики Алтай по дисциплинам «боевая арена» (вид программы DOTA 2) и Counter-Strike Global Offensive. Матчи пройдут в формате Best of three (bo3). Кроме того, спортсмены-разрядники получат значки и разрядные книжки.

«Новая арена позволит проводить официальные соревнования по компьютерному спорту в режиме «лан», то есть на площадке проведения, — сообщил представитель Томского отделения федерации компьютерного спорта России, главный судья Кубка Томской области по компьютерному спорту Дмитрий Шульгин. — В ближайшее время здесь состоятся Кубок Томской области и Томского отделения Федерации компьютерного спорта России».

На арене спортсмены смогут готовиться к соревнованиям на мощных компьютерах, а зрители наблюдать за ходом турниров. Также площадка будет работать как компьютерный клуб для всех желающих.

Гостей арены также ждет зона кафе с напитками и перекусом, косплееры, битва в тетрис, победители которой получат призы, а также трансляция всех шоу матчей открытия на YouTube и Twitch, а так же в Релакс зону на большой ТВ.

Открытие площадки состоится в 12.00.

Напомним, Россия стала первой страной в мире, признавшей киберспорт официальным видом спорта. Это произошло в 2001 году. Однако позже киберспорт был исключен из официального реестра и вернулся в него лишь в 2016 году, а затем попал в список видов спорта, развиваемых на общероссийском уровне. В июле 2017 года в Минспорта была официально аккредитована Федерация компьютерного спорта России.

