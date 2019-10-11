Томские и японские ученые создали программу для безопасной эвакуации при паводках

11 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: из архива ГГФ ТГУ

Сотрудники геолого-географического факультета Томского госуниверситета с коллегами из Токийского столичного университета (TMU) создали имитационную модель, которая в режиме реального времени показывает процесс затопления населённого пункта и предлагает наиболее безопасные пути эвакуации.

В конце года новый IT-продукт будет интегрирован в Геопортал, созданный учеными ТГУ в интересах Администрации ТО и служб экстренного реагирования. Проект реализуется при поддержке Научного фонда ТГУ им. Д.И. Менделеева.

«Речь идёт о моделировании с помощью программного обеспечения ArcGIS Network Analyst и Spatial Analyst (ESRI Inc.) на основе методик, разработанных учеными Токийского столичного университета Даичи Накаямой и Хироши Мацуямой. Наши коллеги из TMU много работают над новыми способами прогноза природных катастроф, поскольку для Японии нередки оползни, землетрясения, наводнения. Японцы уже создали автоматическую систему оповещения для нескольких населенных пунктов. В ходе рабочего визита в TMU мы освоили их способы моделирования природных катастроф с оптимизацией путей эвакуации и разработали подобную систему для деревни Чёрная речка, которая каждую весну оказывается под угрозой затопления», — рассказывает доцент ГГФ ТГУ Вадим Хромых.

По его словам, в информационную базу заложены данные по всем жителям Чёрной речки: указано количество жильцов в каждом доме, отмечено, где проживают дети, а также люди, имеющие сложности с передвижением. Цифровая модель использует оперативные данные, поступающие на сервер геопортала с гидропостов, и с помощью разработанного обеспечения выстраивает онлайн-карту. На ней цветом выделены затопленная территория, зона, свободная от воды, и пути, по которым можно покинуть зону риска. Модель должна упростить и сделать более безопасным процесс эвакуации населения.

Новая система будет встроена в специализированный блок Геопортала ТГУ — «Паводок». Традиционно доступ к нему в преддверии весеннего половодья открывают сотрудникам МЧС. По словам Вадима Хромых, сейчас разработчики обсуждают возможность открытия доступа жителям Томской области для того, чтобы с помощью онлайн-карты они могли отслеживать ситуацию и при необходимости заблаговременно готовиться к эвакуации.

Наряду с этим во время рабочего визита в Токийский столичный университет доценты ГГФ ТГУ Вадим и Оксана Хромых провели несколько мастер-классов по автоматической векторизации карт и трёхмерному моделированию в геоинформационных системах (ГИС) для магистрантов кафедры географии TMU. В ходе занятий японские студенты освоили очень популярный в России, но практически неизвестный в Японии программный продукт ­– векторизатор EasyTrace (EasyTrace Group). Он позволяет в автоматическом режиме проводить оцифровку (векторизацию) сканированных карт с целью дальнейшего экспорта и использования цифровых геоданных в IT-продуктах для работы в ГИС.

Это значительно ускоряет и удешевляет процесс создания ГИС особенно для небольших научных студенческих проектов, когда не предусмотрены финансовые траты на покупку цифровых карт или нет дорогостоящего оборудования для съемок территории. Учитывая то, что доступны бесплатные версии EasyTrace, для студентов этот вариант очень удобен. В результате обучения слушатели оцифровали данные с японских карт и создали в ArcGIS (ESRI Inc.) трёхмерные модели древней гигантской кальдеры (11 км) комплекса вулканов Хаконе. Успешному проведению занятий поспособствовала схожесть учебных программ курсов по ГИС-технологиям в ТГУ и TMU.

В пресс-службе отмечают, что сотрудничество ТГУ и TMU осуществляется в рамках соглашения, подписанного вузами пять лет назад. В начале ноября учёные Токийского столичного университета приедут в ТГУ для работы по новому совместному проекту.

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