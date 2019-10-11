Территорию бывшего Томского завода измерительной аппаратуры передадут под жилищное строительство
Земельный участок площадью около 4,7 га по адресу Войкова, 51, где ранее находился Томский завод измерительной аппаратуры, планируется перевести под общественно-жилую застройку, сообщает пресс-служба мэрии.
Собственник земельного участка, ограниченного улицами Пролетарская, Войкова и переулками Дербышевский и Баранчуковский, рассматривает вопрос о сносе капитальных объектов и планирует построить на этой территории жилищный комплекс жилой площадью около 14 тыс. кв. метров. Для реализации проекта собственник обратился в городскую комиссию по землепользованию и застройке, куда входят представители администрации города, депутаты думы Томска и профильные эксперты – архитекторы, экологи и др. специалисты, с просьбой перевести территорию промышленного назначения (П-3) в территорию общественно-жилого назначения (ОЖ).
Накануне рассмотрения вопроса была проведена инвентаризация смежно-расположенных территорий и объектов на предмет наличия образовательных и медицинских учреждений. Анализ показал, что территория не перегружена жилыми домами, что позволяет разместить здесь жилой комплекс: неподалеку расположены три здания школы (№№ 2, 16 и 45), четыре корпуса детских сада (№№71, 92, 46) и две поликлиники (№3 и НИИ Курортологии). Кроме того, в перспективе территорию школы № 45 можно существенно увеличить путем присоединения дополнительного земельного участка и провести реконструкцию здания.
Члены комиссии согласовали обращение, так как данное решение в целом соответствует градостроительной политике по выводу промышленных предприятий с территории центра города и размещения объектов жилой недвижимости, а также реализации в Томске федерального проекта «Жилье и городская среда». Для внесения изменений в генеральный план Томска и правила землепользования и застройки решение предстоит обсудить на публичных слушаниях и утвердить на одном из ближайших заседаниях думы г. Томска.