Территорию бывшего Томского завода измерительной аппаратуры передадут под жилищное строительство

11 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Земельный участок площадью около 4,7 га по адресу Войкова, 51, где ранее находился Томский завод измерительной аппаратуры, планируется перевести под общественно-жилую застройку, сообщает пресс-служба мэрии.

Собственник земельного участка, ограниченного улицами Пролетарская, Войкова и переулками Дербышевский и Баранчуковский, рассматривает вопрос о сносе капитальных объектов и планирует построить на этой территории жилищный комплекс жилой площадью около 14 тыс. кв. метров. Для реализации проекта собственник обратился в городскую комиссию по землепользованию и застройке, куда входят представители администрации города, депутаты думы Томска и профильные эксперты – архитекторы, экологи и др. специалисты, с просьбой перевести территорию промышленного назначения (П-3) в территорию общественно-жилого назначения (ОЖ).

Накануне рассмотрения вопроса была проведена инвентаризация смежно-расположенных территорий и объектов на предмет наличия образовательных и медицинских учреждений. Анализ показал, что территория не перегружена жилыми домами, что позволяет разместить здесь жилой комплекс: неподалеку расположены три здания школы (№№ 2, 16 и 45), четыре корпуса детских сада (№№71, 92, 46) и две поликлиники (№3 и НИИ Курортологии). Кроме того, в перспективе территорию школы № 45 можно существенно увеличить путем присоединения дополнительного земельного участка и провести реконструкцию здания.

Члены комиссии согласовали обращение, так как данное решение в целом соответствует градостроительной политике по выводу промышленных предприятий с территории центра города и размещения объектов жилой недвижимости, а также реализации в Томске федерального проекта «Жилье и городская среда». Для внесения изменений в генеральный план Томска и правила землепользования и застройки решение предстоит обсудить на публичных слушаниях и утвердить на одном из ближайших заседаниях думы г. Томска.

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