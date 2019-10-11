Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Томске

11 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Минувшей ночью, 11 октября, в Томске на ул.Залоговой загорелись два жилых частных дома, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 4.34. К приезду пожарных горело внутри двухэтажного кирпичного дома, огнем была охвачена крыша. Пламя перекинулось на соседний одноэтажный бревенчатый дом.

Из двухэтажного дома через окно пожарные спасли двух человек (хозяева дома). Мужчина получил ингаляционное отравление продуктами горения легкой степени, ожоги кисти и ступни, был госпитализирован в Областную клиническую больницу.

Пожар удалось ликвидировать в 7.00. В результате у двухэтажного дома обгорели стены внутри, сгорели веранда и крыша. У бревенчатого дома сгорела крыша, обгорели стены веранды, сгорела крыша бани.

В ликвидации пожара было задействовано 4 единицы техники и 15 человек. Причина возгорания устанавливается.

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