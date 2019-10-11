В Томске закрыли подпольный игорный клуб

11 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Томские полицейские пресекли деятельность незаконного игорного заведения, находившегося в помещении остановочного комплекса по пр.Мира, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В клубе было организовано незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования и сети интернет вне игровой зоны. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Игровое оборудование изъято, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги/темы: