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В Томске закрыли подпольный игорный клуб

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Томские полицейские пресекли деятельность незаконного игорного заведения, находившегося в помещении остановочного комплекса по пр.Мира, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В клубе было организовано незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования и сети интернет вне игровой зоны. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Игровое оборудование изъято, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

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