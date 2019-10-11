В Томской области несколько дней локализовали лесной пожар

11 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера, 10 октября, в Верхнекетском лесничестве ликвидировали лесной пожар, локализация которого продолжалась в течение нескольких дней, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Общая площадь пожара составила 104 гектара, в том числе 54 гектара – лесная. На тушении огня были задействованы 13 работников Верхнекетского авиаотделения и девять сотрудников пожарно-химической станции.

Работу лесных пожарных во время локализации и тушения возгорания осложняли ландшафтные условия: огонь распространился по береговой линии реки Кеть на протяжении 4,5 километра. Из-за удаленности не было возможности задействовать тяжелую технику, пожарным пришлось вручную прокладывать минерализованные полосы в кедровнике, чтобы остановить распространение огня.

Отмечается также, что для исключения возможности возобновления огня и его распространение, лесопожарное формирование будет нести дежурство на месте тушения в течение суток.

Всего с начала года в Томской области ликвидировано 193 лесных пожара на общей площади 1804,05 гектара при средней площади одного возгорания 9,34 гектаров. Большая часть из них произошла в Верхнекетском (47 лесных пожара), Томском (40), и Асиновском (24) районах. 174 лесных пожара, что составляет 90,1% от общего числа, ликвидировано в течение суток с момента обнаружения. Сейчас на территории области по условиям погоды установился средний класс пожарной опасности — 3,1 балла из 5.

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