В Томской области судебные приставы арестовали бани-бочки

11 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Судебные приставы наложили арест на выставочные экземпляры бань-бочек из кедра в счет погашения долга по налогам, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Компания, которая занимается производством изделий из кедра, задолжала 160 тыс. рублей налоговых платежей. Поскольку счета организации оказались нулевые, сотрудник отдела судебных приставов по Северску выехала на предприятие с проверкой имущественного состояния и наложила арест на две бани-бочки – специализированные мобильные строения из кедра для дачных участков, каждое из которых оценивается в 100 тыс.рублей. Арест наложен на выставочные экземпляры продукции.

Во время ареста имущества руководители компании выразили намерение погасить долг. Если этого не произойдет в установленный судебным приставом срок, бани будут направлены на оценку специалистом, а впоследствии – на реализацию.

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