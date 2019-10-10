Троллейбус загорелся в Томске, пассажиры успели эвакуироваться

10 октября 2019 / Томский Обзор

Возгорание троллейбуса, двигавшегося по маршруту N3, произошло в четверг в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«В 14:20 (10:20 мск) поступило сообщение о возгорании в троллейбусе, двигавшемся по проспекту Ленина. До прибытия пожарных из троллейбуса эвакуировались шесть человек, пострадавших нет», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, в результате пожара в троллейбусе обгорело электрическое реле и пластиковая обшивка панели на площади 0,5 кв.м.

Возгорание ликвидировали в 14:27 (10:27 мск), в тушении задействовали шесть человек и две единицы техники.

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