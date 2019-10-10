Томские коммунальщики отработали действия при повреждении теплосетей

10 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Сегодня, 10 октября, в Томске Октябрьском районе Томска прошла командно-штабная тренировка, участники которой отработали порядок действий в случае ЧС, вызванной аварией на объектах жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период, передает пресс-служба мэрии.

По легенде тренировки, рано утром произошел порыв теплотрассы в тепловой камере по ул. И. Черных, 46. В результате без отопления остались 13 жилых «многоквартирников», в которых проживают почти 2800 человек.

Сообщение о происшествии было доведено сотруднику «Единой дежурно-диспетчерской службы» Томска, который оповестил всех участников городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. На место выехали все ответственные сотрудники, в том числе, глава Октябрьского района, который взял на себя руководство аварийно-спасательными и другими неотложными работами. Возле дома по ул. И. Черных, 48 развернули оперативный штаб для ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального характера. Жителям домов, оставшихся без отопления, предложили перейти в пункты временного размещения на базе школы № 36 по Иркутскому тракту, 122/1.

В тренировке приняли участие сотрудники городской администрации, коммунальных служб, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, медицинских учреждений. В учениях было задействовано 25 единиц спецтехники и 81 человек. В целом, кампанией руководил заместитель мэра по безопасности и общим вопросам Евгений Суриков.

«Такие тренировки мы проводим регулярно. Аварийные службы города уже четко отработали навыки работы в нестандартной ситуации, определили этапы взаимодействия с диспетчерской службой, районными администрациями – кто сообщает об аварии, кто принимает решения, кто управляем работами и пр. Сегодня практическая часть выполнены без замечаний, есть небольшие недочеты, которые мы рассмотрим в рабочем порядке. Общая оценка «хорошо», - отметил вице-мэр.

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