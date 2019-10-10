Сибирские ученые создали эффективный адсорбент для газоперерабатывающих заводов

Томский Обзор / Фото: 10 октября 2019 // Фото: Tsu.ru

Химики Томского госуниверситета совместно с учеными Института катализа Сибирского отделения РАН разработали адсорбент на основе оксида алюминия с улучшенными характеристиками для осушки попутного нефтяного газа (ПНГ), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора института «Умные материалы и технологии» ТГУ Ирину Курзину.

«Адсорбент нужен для того, чтобы вытягивать влагу из ПНГ. Если этого не сделать, то в резервуарах с газом образуются парафины, которые затрудняют хранение и транспортировку ПНГ. В настоящее время газоперерабатывающие заводы используют иностранные адсорбенты, но наш обладает более высокими статической и динамической емкостями и — как следствие — более выгодный с финансовой точки зрения», — сказала Курзина.

Так, у нового адсорбента статическая емкость составляет 20,2 г/100 г, динамическая — 7,5 г/100 куб.см, а у аналогов — 15-18 г/100г и 3,4-3,7 г/100 куб.см, соответственною

По ее словам, ученые также добились более быстрой по сравнению с аналогами скорости регенерации адсорбента.

«Рано или поздно адсорбент набирает максимальное количество влаги и становится неспособен ее впитывать. Поэтому его необходимо регенерировать — нагревать для испарения влаги. Время регенерации нашего адсорбента меньше аналогов», — подчеркнула Курзина.

Она добавила, что разработка адсорбента велась в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы».

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном международной информационной группой «Интерфакс», сохранив прошлогоднюю позицию.

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