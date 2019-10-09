Накануне двое пешеходов попали под колеса автомобилей на дорогах Томска

Томский Обзор / Фото: 10 октября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 9 октября, в Томске произошло два ДТП, в результате которых пострадали пешеходы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Первый инцидент произошел около 16.55 на пр.Кирова, 20. Здесь 63-летний водитель Daewoo Nexia сбил девушку, которая, по предварительным данным, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 25-летняя пострадавшая с травмами доставлена в медицинское учреждение.

Второе ДТП произошло в 18.20 на ул.Вершинина, 43/1. Здесь водитель Lada Largus сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ребенка с травмами доставили в медучреждение. Очевидцев этого ДТП просят обратиться в Госавтоинспекцию по телефонам: 271-624, 66-44-22 или 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу: город Томск, улица Герцена,72/1, кабинет 316.

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