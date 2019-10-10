Жительница Томской области стала лучшей горничной России

Томский Обзор / Фото: 10 октября 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Жительница Томской области Ольга Рябова стала Лучшей горничной России 2019 года. Церемония награждения прошла в Москве в рамках XXII Международного выставочного проекта PIR Expo 2019. Награды лучшим в сфере туризма вручила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, регион в конкурсе представляли пять специалистов в сфере туризма. Победительница работает в гостиничной индустрии 27 лет. В конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма» она принимала участие во второй раз: в 2018 году она стала победителем регионального этапа, но не заняла призовое место в финале.

«Считаю, что главное в нашей профессии — любовь к людям. Важно проявлять терпимость, быть доброжелательным, стремиться ответственно и качественно выполнять свои обязанности. Мне нравится создавать комфорт и уют. Я радуюсь, когда гости подходят и говорят: «Как у вас чисто!», — рассказала Ольга Рябова.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства в сфере туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» ежегодно с 2013 года проводит Федеральное агентство по туризму совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере туризма и отраслевыми объединениями.

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма» включает два этапа — региональный и федеральный. В 2019 году в первом из них приняли участие более 600 специалистов. Соревнования включали проверку теоретических знаний и практических навыков. Конкурсная комиссия оценивала уровень знания законодательства в сфере туризма, соблюдение принятых стандартов обслуживания, а также умение решать и предупреждать конфликты.

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