Трое погибли при пожаре в бане в Томской области

10 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшим вечером, 9 октября, в селе Беляй Первомайского района загорелась баня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 22.48. К приезду пожарных горело внутри бани, из-под крыши и оконного проема вырывался огонь, дверь была закрыта изнутри.

Возгорание удалось ликвидировать к 23.00. Внутри бани пожарные обнаружили три обгоревших тела. Их личности устанавливаются.

Причина пожара устанавливается.

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