Томские пенсионеры прошли обучение по курсу «Азбука интернета»

10 октября 2019 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» поздравил 30 пенсионеров с окончанием курса компьютерной грамотности «Азбука интернета», который проходил в Томском филиале компании. Оператор организовал обучение совместно с Департаментом социальной защиты населения Томской области и областным советом ветеранов в рамках проекта «Томская академия активного долголетия».

Слушатели из трех групп в течение трех недель изучали основы работы с персональным компьютером, текстовым редактором, музыкальными и видеоплеерами, онлайн-переводчиками и другими сервисами. Большую часть учебной программы заняло освоение интернет-пространства. Учащиеся знакомились с социальными сетями, учились правильно искать информацию и пользоваться порталом государственных и муниципальных услуг. В дополнение оператор провел урок по безопасному поведению в сети. Вместе с сертификатом о прохождении курса каждый участник получил в подарок учебные пособия «Азбука интернета».

«В этом году компания “Ростелеком” стала партнером “Томской академии активного долголетия”. Это позволило открыть новый курс занятий в школе информационных технологий и обучить азам работы на компьютере людей старшего возраста. Потребность в обучении пенсионеров работе на ПК в Томске очень высокая. Мы рады, что сможем и дальше продолжать сотрудничество», — отметила Светлана Буланова, заместитель областного совета ветеранов.

«Мы стараемся обеспечить на курсах дружественную атмосферу и всегда получаем от учащихся приятные отзывы. В следующем году мы планируем провести выездные интернет-курсы и для жителей области, так как интерес к этой теме постоянно растет и не всегда у населения малых населенных пунктов есть возможность побывать на обучении в городе или в райцентре», — поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Азбука интернета» – это учебный курс, специально разработанный для граждан старшего возраста и людей с ограниченными возможностями. Инициаторами, авторами и разработчиками программы выступили крупнейшая в России телекоммуникационная группа АО «Ростелеком» и Пенсионный фонд России. C электронной версией проекта можно ознакомиться на сайте азбукаинтернета.рф.

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