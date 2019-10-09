В Томске пройдет конференция с крупнейшими производителями съемочной техники

Томский Обзор / Фото: 9 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

Представители компании Cannon, Sony и других мировых производителей съемочной техники соберутся в Томске на межрегиональной конференции «СибТРВ 2019. Передовые технологии телерадиовещания», которая пройдет с 10 по 11 октября.

Как сообщают организаторы, в рамках мероприятия также пройдет выставка оборудования и круглый стол по развитию регионального кинематографа и кинопоказы.

На выступлениях производители оборудования и программного обеспечения расскажут о новинках и ключевых особенностях своей продукции. На выставке съемочного оборудования можно будет ознакомиться с образцами и опробовать функциональные возможности новой техники. Во время работы на стендах производители и потенциальные пользователи смогут обменяться информацией, задать вопросы и получить обратную связь о продукции.

«Конференция станет важным событием в деятельности технических специалистов телевидения, радиовещания и кино Сибири. Медиасообщество впервые соберется в Томске в таком масштабе», — комментирует один из организаторов Равиль Давлятшин.

Круг посетителей традиционно состоит из руководителей и технических специалистов телерадиокомпаний и ежегодно пополняется представителями частных студий, интернет вещателей и представителями ВУЗов.

Конференция пройдет в конгресс-центре «Рубин» (пр.Академический, 16). Вход свободный.

С программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

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