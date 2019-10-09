Томский поселок испытывает проблемы с электроснабжением, несмотря на новый генератор

Томский Обзор / Фото: 9 октября 2019 // Фото: pixabay.com

Специалисты установили и запустили в работу резервный дизельный генератор в поселке Катайга Томской области, который с 4 октября оставался без света из-за поломки основного генератора, но проблему электроснабжения это решило лишь частично, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на администрацию Катайгинского сельского поселения.

«К нам привезли два резервных дизельных генератора, установили и подключили только второй. Свет есть, но с перебоями — вчера вечером и сегодня утром он несколько раз пропадал, на четырех улицах его вообще нет», — сообщили в администрации Катайгинского сельского поселения.

В администрации выразили надежду, что перебои связаны с настройкой нового генератора, стабильное электроснабжение будет организовано в ближайшее время.

Как сообщалось, 4 октября около 1,1 тыс. жителей поселка Катайга Томской области остались без света из-за поломки дизельного генератора. Объекты соцсферы запитали по резервной схеме, в село направили резервные генераторы.

Власти Томской области ввели в Катайге режим локальной ЧС, а также выделили 11,5 млн рублей на ремонт основного генератора.

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