Томичам предлагают проверить свои знания химии

Томский Обзор / Фото: 9 октября 2019 // Фото: Inotomsk.ru

В субботу, 12 октября, в Томске на четырех площадках пройдет международная образовательно-просветительская акция «Mendeleev Lab» («Химическая лабораторная»). Томичи смогут проверить свои знания химии в формате викторины, сообщает региональный инновационный портал.

Мероприятия для взрослых пройдут в 12:00 В ТГУ, ТПУ и СибГМУ. В главном корпусе ТГУ (пр. Ленина, 36, ауд. 229) викторину проведет доктор химических наук, директор Инжинирингового химико-технологического центра Алексей Князев.

В ТПУ (пр. Ленина, 43а, корпус №2) завлабом будет Анна Мананкова, кандидат химических наук, старший преподаватель Отделения химической инженерии ИШПР ТПУ. После викторины участников акции ждет экскурсия по лабораториям и научно-популярная лекция.

В СибГМУ (Московский тракт 2г, строение 7, Блок Б, 2 этаж, аудитория № 211) участников ждут две заведующие лабораторной: Лариса Дрыгунова, доцент кафедры химии и кафедры фармацевтического анализа СибГМУ, и Мария Зыкова, заведующий кафедрой химии СибГМУ, доктор фармацевтических наук, доцент. После викторины участников акции ждет научно-популярная лекция «Таблице Менделеева 150 лет. Периодический закон Д.И. Менделеева: суть и история открытия».

В детском технопарке «Кванториум» с 13.30 проведут детскую (6-12 лет) и взрослую версии викторины. «Завлабы» — молодые ученые Михаил Хохряков и Мария Худякова. «Лаборанты» познакомятся с Таблицей Менделеева и узнают, как работают кислоты. Также викторину на английском языке пройдут участники проекта Quantorium International.

Также для своих учащихся викторину проведут школы «Перспектива», «Резонанс» и «Эврика-Развитие».

Организатор международной акции «Mendeleev Lab» — АНО «Лаборатория просветительских проектов» при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО). Партнер акции в Томске — Инжиниринговый химико-технологический центр.

Количество мест ограничено, необходимо пройти регистрацию в группе ВКонтакте.

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