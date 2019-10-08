Томичам расскажут, как контролировать действия УК

8 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

В четверг, 10 октября, в 16.00 на базе комитета по местному самоуправлению администрации Томска (ул. Кузнецова, 28а) пройдет публичная консультация ведущего эксперта жилищно-коммунальной отрасли Владимира Фурсина, сообщает пресс-служба администрации города.

На встрече с экспертом горожане смогут задать любые вопросы, связанные с оформлением договоров с управляющими компаниями. По словам эксперта, сегодня в большинстве договоров отсутствует ряд предусмотренных законодательством положений и условий, из-за чего собственники ограничены в контроле за действиями УК.

Запись на консультацию обязательна по телефону: 99-12-24.

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