Китайская компания продавала томский лес, зараженный черным еловым усачом

Томский Обзор / Фото: 8 октября 2019 // Фото: Rsn.tomsk.ru

Китайская компания «Хенда-Сибирь» занималась заготовкой, хранением, распиловкой и продажей древесины, зараженной карантинными вредными организмами, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Томской области.

Нарушение было выявлено в рамках внеплановой выездной проверки. Личинки вредителей передали на экспертизу, которая выявила карантинные вредные организмы — усач чёрный еловый большой (Monochamus urussovi Fisch) и полиграф уссурийский (Polygraphus proximus Blandf.).

Компания не уведомила Россельхознадзор о признаках заражения и не приняло своевременных мер к локализации и ликвидации карантинного объекта. Выяснилось также, что на предприятии не проводят обследования на наличие или признаки заражения опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками, что является нарушением Федерального закона «О карантине растений».

Юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности, компании выдали предписание на устранение нарушения.

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