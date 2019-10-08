«Сибирская агрогруппа» приобрела мясокомбинат холдинга «Копитания»

8 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Сибирская аграрная группа

АО «Сибирская аграрная группа» (САГ, Томская область) стало владельцем 100% долей ООО «Кудряшовский мясокомбинат» (актив холдинга «Копитания», Новосибирская область), сообщается агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные материалов аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Актив перешел томской агрогруппе 7 октября.

Как сообщалось, в августе Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство САГ о приобретении двух активов холдинга «Копитания» — ООО «Кудряшовский мясокомбинат» и АО «Кудряшовское» (свиноводческий комплекс).

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Кудряшовское» пока не сменило собственника.

«Сибирская аграрная группа» — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, который включает в себя пять свинокомплексов в Томской, Свердловской, Тюменской областях, Красноярском крае и Бурятии, два мясоперерабатывающих завода в Томской и Кемеровской областях, птицефабрику в Томской области. Выручка САГ в 2018 году составила 8,79 млрд рублей против 6,056 млрд рублей годом ранее, неконсолидированная чистая прибыль — 2,136 млрд рублей (1,197 млрд рублей). Бенефициаром агрогруппы является Андрей Тютюшев.

Холдинг «Копитания» некоторое время назад находился под управлением компании Ru-Com, управляющей активами экс-министра Михаила Абызова. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в настоящее время владельцем холдинга значится его гендиректор Александр Рогожин.

«Кудряшовский мясокомбинат» был введен в эксплуатацию в 2009 году. Производственная мощность предприятия — 54 тыс. тонн готовой продукции в год.

«Кудряшовское» — крупнейший комплекс по производству свинины в Новосибирской области, поголовье насчитывает более 240 тыс. свиней. Комплекс производит около 50 тыс. тонн мяса в год, что составляет 29% от общего объема производства свинины в регионе. В апреле 2019 года АО «Кудряшовское» привлекло в Россельхозбанке 3 млрд рублей на строительство третьей очереди свинокомплекса. Реализация проекта позволит увеличить производство мяса до 63 тыс. тонн в год.

Тэги/темы: